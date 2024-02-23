В Молдавии некоторые политики поздравили мужчин с Днем Советской Армии

Как отметили в Партии коммунистов республики, "День Советской Армии и Военно-Морского Флота - это знаменательный день для всех народов Содружества Независимых Государств"

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Молдавские политики, среди которых социалисты, коммунисты и депутаты, поздравили мужчин с Днем Советской Армии.

"23 февраля в Советском Союзе отмечался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Эта дата была и остается праздником для десятков тысяч наших сограждан, для наших родителей, дедов, друзей и знакомых, для всех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР, кто отдал долг своей родине", - написал в Telegram-канале лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон.

"День Советской Армии и Военно-Морского Флота - это знаменательный день для всех народов Содружества Независимых Государств. На протяжении десятилетий, на различных фронтах, в разных странах и на разных континентах, с честью несли представители этих народов гордое звание военнослужащих Советской Армии", - говорится в опубликованном заявлении Партии коммунистов Республики Молдова.

Поздравления на своих страницах в социальных сетях опубликовали также депутаты парламента, политики и общественные деятели. Многие из них поделились хорошими воспоминаниями, связанными со службой в рядах Советской Армии. Памятные мероприятия прошли сегодня также на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе, где цветы к Вечному огню принесли депутаты, общественные деятели и российские дипломаты. Праздничные мероприятия пройдут также во многих молдавских школах. 23 февраля не является в республике официальной праздничной датой.