Фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа, требуя от властей поддержки

В акции участвует около 50 тракторов, на которых установлены флаги и плакаты с надписью "Остановите бесконтрольный импорт"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Фермеры из различных регионов Франции на тракторах проехали по центру Парижа с требованиями мер государственной поддержки на фоне падения доходов из-за бесконтрольного агроимпорта с Украины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В акции участвует около 50 тракторов, на которых фермеры установили французские флаги и плакаты, на которых написано "Остановите бесконтрольный импорт". Тракторы громко стучат ковшами по асфальту, сопровождая свой марш по столице взрывами петард.

"Европейская комиссия разрешила беспошлинный ввоз украинской агропродукции, это привело к установлению низких цен на импорт, - рассказал корреспонденту ТАСС фермер по имени Патрик. - Все должны соблюдать единые правила, иначе конкуренция становится нечестной".

© Дмитрий Орлов/ ТАСС

Другой участник акции по имени Фредерик требует от властей без промедления придать форму закона сделанным ранее, но так и не реализованным обещаниям по поддержке сельского хозяйства. "Мы устали ждать", - сказал он.

Тракторный марш проходит в канун международного сельскохозяйственного форума, который начнется в Париже 24 февраля. Как ожидается, его откроет президент республики Эмманюэль Макрон. Он обещал провести диалог с фермерами о мерах поддержки.

Организаторы форума перешли на усиленный режим безопасности во избежание спонтанных акций аграриев.

Протест фермеров

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения потока сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом ввозных пошлин на украинский импорт. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокировали крупные дорожные магистрали, проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

На фоне масштабных акций премьер Франции Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер. Среди прочего речь шла об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. После его обращения 1 февраля лидеры ведущей сельской федерации FNSEA и объединения "Молодые фермеры" (Jeunes agriculteurs) призвали сторонников свернуть баррикады, однако ряд ассоциаций выразили недовольство отсутствием письменных обязательств правительства и заявили о намерении продолжать манифестации.