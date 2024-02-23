"Защитники Отечества" помогли получить удостоверения ветерана около 2 тыс. жителей ДНР

Филиал ранее содействовал оказанию психологической помощи свыше 300 ветеранам

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Донецкой Народной Республике (ДНР) принял свыше 5 тыс. обращений о содействии в получении удостоверения ветерана боевых действий (ВБД), около 2 тыс. из них получили документы. Об этом ТАСС сообщила руководитель филиала Марина Соловарова.

"Самым актуальным остается вопрос получения удостоверения ветерана боевых действий. Более 5 тыс. заявлений приняты в работу с ноября 2023 года, когда во взаимодействии фонда и администрации главы ДНР был разработан новый механизм с непосредственным участием филиала. Около 2 тыс. ветеранов-защитников Отечества уже получили удостоверение ВБД при содействии филиала", - сказала Соловарова.

Она добавила, что до появления такого порядка заявители должны были самостоятельно обратиться в военкомат с запросом и подать документы на межведомственную комиссию, задействованную в подтверждении участия в боевых действиях. Сейчас этим занимаются социальные координаторы фонда, которые маршрутизируют документы. "Теперь у ветерана две точки - он пришел в филиал, подал документы и дождался звонка из военкомата, куда его вызовут, чтобы вручить готовое удостоверение", - пояснила собеседница агентства.

Ранее Соловарова сообщила ТАСС, что филиал содействовал оказанию психологической помощи свыше 300 ветеранам и членов семей погибших военнослужащих. Филиал фонда в ДНР был открыт в конце мая 2023 года.