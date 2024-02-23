Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Также мэр Москвы почтил память павших солдат минутой молчания

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества и почтил память павших солдат минутой молчания.

В возложении цветов также приняли участие главком Сухопутных войск Олег Салюков, военный комендант Москвы Евгений Селезенев, председатель Московского Дома ветеранов войн и вооруженных сил Виктор Степанов, а также председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков.