В Приднестровье день защитника Отечества отметили возложением цветов на мемориалах

В ней принял участие президент непризнанной республики Вадим Красносельский, а также министры, депутаты парламента и общественные деятели

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Памятные мероприятия на мемориалах воинской славы в День защитника Отечества прошли в городах Приднестровья. В церемонии возложения цветов в Тирасполе принял участие президент непризнанной республики Вадим Красносельский, а также министры, депутаты парламента и общественные деятели.

"Мы помним всех, кто в годы Великой Отечественной войны неустрашимо боролся с немецко-румынскими захватчиками, тех, кто достойно исполнил интернациональный долг, всех тех, кто отстоял Приднестровскую Молдавскую Республику в 1992 году. История защитников приднестровской земли - это страницы, исполненные героизмом и отвагой, беспримерным патриотизмом", - говорится в обращении Красносельского. Он заверил, что власти будут способствовать модернизации армии, улучшать условия несения службы и повышать ее авторитет.

Как сообщила пресс-служба президента Приднестровья, праздничные мероприятия пройдут на различных площадках во всех городах республики. 23 февраля здесь не является официальной праздничной датой и выходным днем.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Безопасность в регионе поддерживают российские миротворцы.