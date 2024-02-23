Глава Южной Осетии поздравил Путина и всех россиян с Днем защитника Отечества

Алан Гаглоев отметил подвиги участников специальной военной операции

ЦХИНВАЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил подвиги участников специальной военной операции, среди которых сражаются и осетинские воины, а также единство и сплоченность сограждан, которые всеми силами их поддерживают и помогают.

"Сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь многонациональный народ Российской Федерации с Днем защитника Отечества. Этот день напоминает нам о священном долге каждого гражданина - при возникновении угрозы безопасности нашему общему дому - встать на его защиту. День воинской славы, силы духа и ратного мужества по давней традиции отмечается как государственный праздник и в Республике Южная Осетия. Гордимся подвигами участников специальной военной операции, среди которых сражается немало осетинских воинов, воспитанных на славных примерах героических предков. Мы видим единство и сплоченность российского и осетинского народа перед лицом опасности, поддержку и сопереживание сограждан, которые всеми силами помогают воинам", - говорится в поздравительном послании югоосетинского лидера, опубликованного на его официальном сайте.

Гаглоев пожелал Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов, а всем жителям Российской Федерации - мира, благополучия и процветания.