Матвиенко подарила Путину на 23 февраля три пары перчаток

Председатель Совфеда заявила о своем намерении сделать такой подарок еще 26 января

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту РФ Владимиру Путину ко Дню защитника Отечества перчатки. Об этом сообщил в пятницу журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию трех пар перчаток для президента: серых, черных и зеленых с защитной вставкой. "Партии таких же перчаток, а еще носков и других теплых вещей от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону СВО, - говорится в сообщении. - Две шерстяные пары для Владимира Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике, которой тоже руководит женщина".

Матвиенко заявила о своем намерении сделать такой подарок еще 26 января, в этот день состоялась торжественная церемония начала строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе. После того, как президент дал разрешение на начало строительства, спикер СФ что-то сказала ему, в ответ глава государства кивнул и улыбнулся. После окончания церемонии журналист Зарубин уточнил у Матвиенко, о чем она поговорила с президентом. Глава Совета Федерации пояснила, что пообещала подарить Путину перчатки, так как без них "очень холодно на улице".