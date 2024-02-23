Украинские пограничники достали из реки Тисы тело мужчины, пытавшегося сбежать в Румынию

Это 20-й зафиксированный случай гибели на Тисе гражданина Украины при попытке бегства в Румынию, сообщила Госпогранслужба

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины достали из реки Тисы на границе с Румынией тело мужчины, пытавшегося сбежать в соседнюю страну. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

"Из Тисы достали тело украинца. Об исчезновении мужчины сообщила его мать. Она рассказала, что сын планировал незаконно добраться до Румынии. <…> Утопленника обнаружили и достали из водоема только вчера", - говорится в сообщении в Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что это уже 20-й зафиксированный случай гибели на реке Тиса украинского гражданина при попытке бегства в Румынию. Ранее Госпогранслужба Украины сообщала о 19 утонувших мужчинах в Тисе пытавшихся сбежать от мобилизации.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, месяцами не выходят из дома.

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещен выезд.