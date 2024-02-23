В Самаре планируют восстановить особняк Неронова 1840 года постройки

Здание является памятником федерального значения

ТАСС, 23 февраля. Особняк Неронова 1840 года постройки в Самаре, где жила в эвакуации семья Сталина, планируется начать реставрировать в следующем году. После ее окончания в здании хотят разместить Приволжский кадровый центр "Почты России", новое почтовое отделение, а также мини-филиал Центрального музея связи, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Окончательно решена судьба одного из самых знаковых и многострадальных памятников Самары, где в эвакуации жила семья Сталина - особняка Неронова 1840 года постройки. Накануне Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о внесении здания в уставный капитал "Почты России". Теперь <...> у "Почты России" появляется право приступать к его восстановлению. В текущем году должны быть выполнены проектные работы, а со следующего - начаться сама реставрация особняка", - написал Хинштейн.

По словам Хинштейна, особняк Неронова на углу улиц Алексея Толстого и Пионерской - старейшее здание Самары еще "догубернской эпохи", памятник федерального значения.

"Некогда он был украшением города, но сейчас представляет собой горькое зрелище. Много лет дом стоит бесхозным, разрушаясь от времени и вандалов, с выбитыми окнами и дверьми. В 2021 году я подключился к спасению дома Неронова, мне удалось убедить руководство "Почты России" забрать здание к себе на баланс, чтобы восстановить его и дать вторую жизнь", - отметил Хинштейн.