Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Присутствующие почтили память воинов минутой молчания

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Члены коллегии Минобороны России в честь Дня защитника Отечества возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщили в военном ведомстве.

"Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией", - отметили в Минобороны РФ.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На 1967 год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост № 1" - был установлен в 1997 году.