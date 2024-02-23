Присоединившаяся к ИГ уроженка Британии проиграла апелляцию о лишении ее подданства

Судья Апелляционного суда Англии и Уэльса Сью Карр заявила, что Шамима Бегум является "автором собственного несчастья"

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Уроженка Великобритании Шамима Бегум, сбежавшая в 2015 году в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), проиграла апелляцию по делу о лишении ее британского подданства. Об этом говорится в постановлении судьи Апелляционного суда Англии и Уэльса Сью Карр.

"Можно утверждать, что решение по делу Бегум было суровым. Можно также утверждать, что Бегум является автором своего собственного несчастья. Но суд не вправе соглашаться или не соглашаться с какой-либо точкой зрения. Наша единственная задача состоит в том, чтобы оценить, было ли решение о лишении [подданства] незаконным. Мы пришли к выводу, что это не так. Апелляция отклонена", - заявила Карр.

Британское правительство лишило Бегум подданства в 2019 году по соображениям национальной безопасности после того, как ее обнаружили в лагере для беженцев в Сирии. Сама уроженка Великобритании пыталась оспорить это решение, утверждая, что она стала жертвой контрабандистов людьми. В вынесенном в пятницу постановлении суда подчеркивается, что "Бегум могла попасть под влияние других людей, однако все равно приняла осознанное решение направиться в Сирию и присоединиться к ИГ".

В феврале 2023 года суд низшей инстанции также признал законным лишение Бегум подданства. В настоящее время 24-летняя женщина продолжает находиться в лагере для беженцев на севере Сирии. По информации телеканала Sky News, адвокаты Бегум, вероятно, обжалуют вердикт Апелляционного суда Англии и Уэльса.

О деле Бегум

Бегум, проживавшая на востоке Лондона, сбежала в Сирию через Турцию в 2015 году вместе с двумя школьными подругами Кадизой Султаной и Амирой Абас. Они продали семейные драгоценности, чтобы приобрести билеты на самолет и затем присоединиться к ИГ. Там Бегум выдали замуж за нидерландского исламиста Яго Ридейка, от которого у нее родились трое детей. По информации газеты The Daily Mail, все они умерли из-за недоедания и болезней. Ридейк позднее был схвачен курдскими вооруженными формированиями и отправлен за решетку на контролируемой ими территории в Сирии.

В феврале 2019 года британские журналисты отыскали Бегум в лагере для беженцев Эль-Холь в сирийской провинции Хасеке. Она просила британские власти позволить ей вернуться в страну, однако Лондон лишил ее подданства в связи с тем, что у нее было еще гражданство Бангладеш, откуда родом ее родители. Позицию правительства Соединенного Королевства не изменило заявление властей Бангладеш о том, что у Бегум никогда не было паспорта этой страны.

В июле 2020 года Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил девушке вернуться в Великобританию, посчитав, что только так она сможет эффективно оспорить ранее принятый судебный вердикт запретить ей въезд в королевство. Однако МВД Великобритании оспорило это решение на том основании, что возвращение Бегум будет нести риски для национальной безопасности. Верховный суд королевства встал на сторону британских властей.

Что касается ее бывших школьных подруг, то, согласно газете The Guardian, Султана по приезде в Сирию вышла замуж за американского исламиста сомалийского происхождения. Оба они были убиты в ходе антитеррористических операций. В свою очередь Абас вышла замуж за австралийского джихадиста, также ликвидированного в результате авиаудара сил западной коалиции. Судьба самой Абас остается неизвестной.