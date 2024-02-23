Кадыров выразил соболезнования родным жертв сталинских репрессий в годовщину депортации

Глава Чечни отметил, что в результате ложных обвинений и депортации народ республики потерял треть от его численности

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 80-ю годовщину депортации чеченского и ингушского народов выразил соболезнования всем родным и близким жертв сталинских репрессий.

"Сегодня скорбная дата в нашей истории. 80 лет назад по приказу Иосифа Сталина чеченский и ингушский народы были выселены в Сибирь и Среднюю Азию. Хочу выразить искренние слова соболезнования всем родным и близким жертв сталинских репрессий", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что чеченцы мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, доблестно защищали Сталинград, участвовали в освобождении блокадного Ленинграда. В результате ложных обвинений и депортации чеченский народ потерял треть от его численности.

"Президент России Владимир Путин в 2015 году восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы". Это решение поставило окончательную точку в череде различных лживых исторических спекуляций, пытающихся очернить наш народ", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни отметил, что подобные трагедии не должны повториться в будущем.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 годах были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".