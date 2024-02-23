В ботаническом саду Крыма новые сорта хризантем посвятили героям Донбасса

Сорта вывела селекционер Зоя Андрюшенкова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Новые сорта хризантемы в старейшем на Крымском полуострове Никитском ботаническом саду назвали "Героям Донбасса", а также в честь Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса"), сообщили в Telegram-канале ботанического сада.

"Мы приняли коллективное решение назвать новые сорта хризантемы селекции Никитского ботанического сада в честь наших воинов: "Героям Донбасса" и "Корса" (так звучал позывной Ольги Качура, которой посмертно присвоено звание Героя России). И пусть прекрасные цветы, названные в честь героев, украшают наши парки и радуют потомков и через 100, и через 200 лет", - говорится в сообщении.

Новые сорта хризантем ярко-красного и желтого цвета, выведены селекционером Зоей Андрюшенковой.

Гвардии полковник Качура, известная как "Корса", стояла у истоков Народной милиции ДНР. В апреле 2014 года она возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, в котором состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. Погибла в конце лета 2022 года. Ее автомобиль попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка - Ясиноватая. Президент РФ Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Региональные власти также посмертно присвоили ей звание Героя Донецкой Народной Республики.

Памятник садово-парковой архитектуры Никитский ботанический сад расположен в поселке Никита в шести километрах от Ялты. Сад является музеем под открытым небом, коллекции живых растений постоянно пополняются новыми экспонатами. Вместе с филиалами (производственно-экспериментальными отделениями) сад занимает около 1 тыс. га.