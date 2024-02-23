В Подмосковье водители Гаража особого назначения ФСО приняли участие в гонках

В заездах приняли участие 16 человек

СТАРАЯ КУПАВНА /Московская область/, 23 февраля. / ТАСС/. Лучшие водители Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающего первых лиц государства, в День защитника Отечества померились силами на соревнованиях по скоростному маневрированию. Гонки прошли на автодроме ФСО России в Московской области.

В заездах приняли участие 16 шоферов ГОН (их отобрали из 45 претендентов). Имена победителей традиционно не разглашаются.

В этот раз на соревнованиях использовались автомобили Aurus (модели Senat (в том числе лимузин), Komendant, Arsenal) и Tank. Состоялись четвертьфинальные, полуфинальные и финальные парные заезды, в ходе которых нужно было пройти маршрут по кольцевой трассе на время и выполнить несколько элементов (например, фигуры "змейка" и "объезд препятствия").

В каждом заезде победитель определялся по скорости и точности прохождения дистанции. Кроме того, водители соревновались в мастерстве стрельбы по мишеням. При подведении итогов также учитывались штрафы. Самый большой - 200 секунд - назначался за нарушение последовательности прохождения дистанции. Также участников штрафовали за каждый сбитый конус (на три секунды) и за непопадание по мишени при стрельбе (на три секунды). Для участников финальных заездов правила усложнялись, например, водителям грозила дисквалификация за проезд мимо финишного створа.

О подготовке к соревнованиям

Инструктор-методист Автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО Сергей Разговоров рассказал журналистам, что водители ГОН постоянно совершенствуют свое мастерство. "Водители приходят [на службу] на более простые автомобили, работают в хозяйственной части. И постепенно доходят до водителей Гаража особого назначения. Отбираем лучших", - пояснил Разговоров. Он добавил, что при отборе учитываются как профессиональные, так и моральные качества, а также уровень образования - у большинства водителей высшее образование.

Инструктор-методист отметил, что автомобили Aurus хоть и не являются гоночными, но динамичные и хорошо управляемые. "На чем ездим, на том и соревнуемся", - добавил он. Автомобили, на которых проводились заезды, состоят на службе в ГОН. Для соревнований на них отключили "электронного помощника" - систему курсовой устойчивости. "Это является условием соревнований [и нужно] для того, чтобы участники могли продемонстрировать именно свое водительское мастерство", - заключил Разговоров.

Соревнования на первенство ГОН проводятся ежегодно с момента открытия автодрома ФСО в 2008 году. При этом ветеран ГОН Юрий Ланин, прослуживший здесь несколько десятков лет и прошедший путь от водителя до начальника, рассказал, что идея гонок возникла давно. "На нашей скромной территории на Мосфильмовской, 47 был гараж, где мы начинали такие мероприятия. Мы были озабочены тем, чтобы каждый из водителей Гаража особого назначения повышал свое профессиональное мастерство в вопросах безопасности дорожного движения. Вопросы безопасности - это главный критерий нашей работы", - поделился Ланин.

Показательные выступления

Самой зрелищной частью гонок традиционно стали показательные выступления разных подразделений ФСО. В этот раз в них впервые приняли участие сотрудники кинологической службы - они разыграли перед зрителями нападение злоумышленников на пеший патруль. Еще одним запоминающимся номером стала защита кортежа главы государства от террористов.

Гонки традиционно вызвали большой интерес у зрителей - их собралось несколько сотен (вход - свободный). Развлекательная программа включала в себя женский конкурс "Автогонщица" и детский конкурс "Догоняй-ка" с гонками на санках. Также работала полевая кухня: зрители могли угоститься шашлыком, картошкой с тушенкой, гречкой или перловкой, согреться горячим чаем и кофе.

По данным на сайте автомотоклуба ФСО России, общая площадь трассы составляет 66 тыс. кв. м, включая учебно-тренировочный комплекс площадью 48 тыс. кв. м.

С октября по конец апреля площадка эксплуатируется в зимнем режиме (укатанный, утрамбованный снег регулярно выравнивается специальной техникой). Автодром не имеет аналогов в России.

О Гараже особого назначения

История главного гаража России началась в 1906 году, когда было решено купить автомобили для императорской семьи. В отличие от большинства других структур царского времени, гараж был сохранен после революции, машины и специалисты стали работать на новые власти. Современный Гараж особого назначения продолжает их дело, сохраняя самые высокие требования как к квалификации кадров, так и к обслуживанию техники.

С середины 1990-х годов для поездок первых лиц государства использовались автомобили Mercedes. С 2018 года президент России Владимир Путин стал регулярно использовать отечественный лимузин Aurus. Как отмечал глава государства, это "действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам". Автомобили Aurus также эксплуатируются в кортежах премьер-министра, членов правительства РФ.

В августе прошлого года Путин высказался о том, что все российские чиновники "должны ездить на отечественных автомобилях". Через месяц он дал официальное поручение о приоритетном использовании госслужащими российских машин. Ответственными назначены правительство РФ, Управление делами президента РФ, губернаторы.

В свою очередь Минпромторг рекомендовал автомобили брендов "Аурус", Lada, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства. Специалисты считают, что решение об использовании отечественных машин способствует как поддержанию спроса на них, так и дальнейшему развитию автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда.