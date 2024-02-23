В Бельцах предложили переименовать улицу имени Конева

По сведениям портала Nordnews, в муниципальный совет поступила просьба назвать улицу в честь молдавского поэта Григория Виеру

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Гражданские активисты предложили переименовать улицу имени маршала Советского Союза Ивана Конева во втором по величине молдавском городе Бельцы. Инициативу приветствовали муниципальные советники от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), сообщает городской информационный портал Nordnews.

По его данным, в муниципальный совет поступила просьба назвать улицу в честь молдавского поэта Григория Виеру. Как заверил журналистов муниципальный советник от ПДС Юрий Бешлиу, его фракция поддержит эту инициативу и выступит с аналогичным обращением.

После победы на выборах президента Молдавии Майи Санду в стране участились призывы к борьбе с советским наследием, а также случаи вандализма в отношении советских памятников. В прошлом году экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару выступил с инициативой снести памятник советскому военному и политическому деятелю периода Гражданской войны Григорию Котовскому в Кишиневе. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с такой политикой молдавских властей, а также случаями вандализма.