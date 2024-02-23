Темрезов и Кравцов возложили цветы к памятникам в Черкесске в День защитника Отечества

Глава КЧР отметил, "что все победы России ковались мужеством и доблестью военнослужащих разных поколений"

ЧЕРКЕССК, 23 февраля. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в День защитника Отечества почтили память павших героев, возложили цветы к мемориалам в парке Победы Черкесска.

"Сегодня вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым возложили цветы к Вечному огню на Аллее Героев. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети помнили и чтили подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и тех, кто сейчас на линии специальной военной операции отстаивает интересы России", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Глава КЧР отметил, "что все победы нашей страны ковались мужеством и доблестью военнослужащих разных поколений, поддержкой тыла и общей уверенностью в том, что Победа будет за нами".