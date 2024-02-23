Запорожская казачья бригада "Днепр" получила полковую икону святого Александра Невского

Она будет находиться в полковом храме

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Добровольческая казачья диверсионно-разведывательная бригада "Днепр", которая выполняет боевые задачи на херсонском направлении, получила полковую икону святого Александра Невского. Образ доставили в подразделение в честь Дня защитника Отечества, сообщил ТАСС командир бригады Андрей Жидков.

Икона святого Александра Невского с киотом была изготовлена мастерами-монахами специально для казачьей бригады "Днепр". Ее после освящения передал бойцам полковой священник отец Георгий.

"В окопах атеистов нет, поэтому бойцам перед выходом на боевые задачи необходимо получить покровительство, чтобы быть спокойным в бою и чтобы движения его были выверены и точны. Святой Александр Невский является как раз покровителем русских воинов и покровителем земли русской. Мы с полковым батюшкой, с отцом Георгием, проедем все позиции, где находятся наши бойцы с этой иконой. У нас в каждой роте практически имеется уголок, где бойцы могут помолиться перед боем. Так как бригада казачья, у нас 99% православных воинов", - сказал Жидков.

Он добавил, что в расположении бригады провели праздничное богослужение. Икона в дальнейшем будет находиться в полковом храме.