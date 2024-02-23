В Архангельске стартовал форум "Снежный десант"

В нем принимают участие 500 бойцов студотрядов со всей России

АРХАНГЕЛЬСК, 23 февраля. /ТАСС/. Всероссийский форум "Снежный десант Российских студенческих отрядов" собрал в Архангельске 500 участников более чем из 30 регионов страны, рассказала ТАСС представительница студенческих отрядов Архангельской области Полина Кириллова. Руководители и участники отрядов десанта, координаторы акции приехали из регионов от Калининграда до Дальнего Востока.

"В Архангельск приехали 500 участников более чем из тридцати регионов страны. Форум продлится три дня", - сказала Кириллова.

Добровольческая акция "Снежный десант РСО" проводится в этом году в 55-й раз. Около 20 тыс. участников студенческих отрядов уже отправились помогать жителям сел, деревень в самых удаленных уголках нашей страны. За время проведения акции участники посетят более 1 тыс. населенных пунктов. Одним из важных блоков работы в 2024 году стала помощь семьям героев специальной военной операции. "Конечно, в каждом регионе свои особенности акции. Поэтому особенно ценно, что благодаря инициативе губернатора Александра Цыбульского в Архангельске сегодня проходит форум - коммуникационная площадка для участников нашей патриотической акции", - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

В рамках программы форума для участников организованы лекции и мастер-классы, творческие мастерские и панельные сессии. Ребятам расскажут, как привлечь ресурсы на проект, познакомят со спецификой режиссуры концертных программ, особенностями игротехники для школьников и молодежи, проведут лекцию для командиров ОСД о рисках при подготовке маршрута. На мастер-классах участников научат расписывать архангельские пряники-козули, валять из шерсти и делать белого медведя из подручных материалов.

Участники встретятся с героем специальной военной операции, окажут адресную помощь семьям участников СВО и примут участие в плетении маскировочных сетей. "Вот уже 55 лет каждый год тысячи молодых людей по всей стране становятся участниками молодежной патриотической акции "Снежный десант РСО". Каждый из вас делает большое дело: дарит хорошее настроение, заботу и знания тем, кому это необходимо", - обратилась к участникам заместитель руководителя Центрального штаба Российских студенческих отрядов Мария Корнилова.

Рекорд по лепке снеговиков

В рамках форума его участники совместно с молодежью Архангельской области установят рекорд России по лепке снеговиков. 25 февраля в Архангельске будет проходить акция "Нашествие снеговиков". Она приурочена к 440-летию города, которое отмечается в 2024 году.

Участниками мероприятия станут 600 человек: учащиеся образовательных школ, молодые семьи и сами студотрядовцы - участники форума. Рекорд будет устанавливаться на площадке городского пляжа, где планируется создать 84 снеговика, которые будут символизировать год основания Архангельска - 1584-й. В парке аттракционов "Потешный двор" в тот же день будут возведены четыре скульптурные композиции силами снежных мастеров, студенческих отрядов Архангельской области и представителями отрядов из Северо-Западного федерального округа.

Снежный десант РСО - ежегодная молодежная добровольческая акция, которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи. Всего участниками акции в этом году станут более 20 тыс. добровольцев из 82 регионов страны. Студенты посетят более 5 тыс. населенных пунктов и окажут помощь более чем 200 тыс. благополучателей.

Организаторами форума выступают: Агентство по делам молодежи Архангельской области; Студенческие отряды Архангельской области; Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды"; Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и администрация Архангельска.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.