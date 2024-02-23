В Ленобласти в 2024 году намерены открыть центр высокотехнологичного протезирования

Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, в нем будут оказывать более 1,5 тыс. бесплатных услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Центр высокотехнологичного протезирования и комплексного сопровождения планируется открыть в 2024 году на базе Мультицентра во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В этом году на базе Мультицентра во Всеволожске откроем Центр высокотехнологичного протезирования и комплексного сопровождения - можно будет жить, получать переподготовку, новую профессию, социально-правовые и социально-психологические услуги - всего свыше 1,5 тыс. бесплатных услуг", - приводит слова Дрозденко пресс-служба губернатора и правительства области.

В День защитника Отечества Дрозденко поздравил пациентов многопрофильной военно-медицинской академии имени С. М. Кирова - ветеранов специальной военной операции. "Видно, что врачи в госпитале искренне заботятся о защитниках Отечества. Ленинградская область, как и вся Россия, поддерживает бойцов - каждый ветеран всегда может на нас рассчитывать", - сказал он.

В пресс-службе напомнили, что Ленинградская область обеспечивает ветеранов СВО полноценной социальной поддержкой. В регионе введены и действуют более 60 мер поддержки для участников СВО и их семей, включая единовременные и ежемесячные пособия, льготный проезд членам семей, компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ и другие.