Молдавские правоохранители пресекли работу Telegram-канала за антисемитские идеи

По этому делу двум гражданам республики в возрасте 17 и 34 лет были предъявлены обвинения

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Молдавские правоохранители пресекли работу Telegram-канала за распространение идей антисемитизма и фашизма в контексте израильско-палестинского вооруженного конфликта. Об этом сообщается на сайте Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии.

"Сотрудники СИБ оказали информационную поддержку Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам в пресечении деятельности преступной группы, которая в течение 2023 года пропагандировала фашистские и антисемитские идеи и отрицала Холокост в одном из Telegram-каналов", - говорится в сообщении.

По этому делу двум гражданам республики в возрасте 17 и 34 лет были предъявлены обвинения. После этого Telegram-канал был удален, правоохранители продолжают расследование.