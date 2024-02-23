Украинский депутат заявил, что киевское метро может затопить весенним паводком

По оценке парламентария Андрея Витренко, под воду могут уйти как уже закрытые, так и работающие станции синей ветки

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Метрополитен Киева может затопить весенним паводком. Такое заявление сделал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

"Я боюсь, что киевские чиновники, которые отвечают за метрополитен и за преодоление кризисных ситуаций, окажутся не готовы. Сильно опасаюсь, что синяя ветка метрополитена может превратиться в венецианский канал, по которому можно будет передвигаться только на лодках", - цитирует Витренко издание "Страна".

По оценке парламентария, под воду могут уйти как уже закрытые, так и работающие станции синей ветки. По его словам, "это возможно из-за огромных трещин на закрытом участке метро". Витренко сообщил, что "инспектировал, как идут ремонтные работы в аварийном тоннеле, и не увидел там ни одного рабочего".

8 декабря 2023 года шесть станций на синей ветке метро закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Планировалось, что на время ремонта движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на участке было запущено челночное курсирование поездов.

Полиция Киева провела следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Целью этих мероприятий правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП. О результатах проверки не сообщалось. 30 января украинский предприниматель Максим Шкиль, владеющий компанией "Автострада", которая участвует в ремонте поврежденного участка метро, сообщил, что восстановительные работы могут завершиться к осени этого года. Депутат Киевского горсовета, член комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак 26 января информировал, что строителям придется заменить 27 метров поврежденного участка тоннеля.