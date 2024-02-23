Президент Южной Осетии наградил командира батальона "Сармат" за отвагу в зоне СВО

Алан Гаглоев вручил награду Владимиру Наниеву на встрече в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил командира добровольческого батальона "Сармат" Владимира Наниева медалью "Защитнику Отечества" за мужество и отвагу, проявленные в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы закавказской республики.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, глава государства наградил Владимира Наниева медалью "Защитнику Отечества", - сказали в пресс-службе, отметив, что награду глава государства вручил бойцу на встрече в Цхинвале.

"Спасибо вам большое за храбрость и мужество, проявленные на поле боя. Вы прославляете Осетию и весь осетинский народ. Дай Бог, чтобы в скором времени все наши ребята вернулись домой живыми и невредимыми", - сказал президент в ходе встречи с Наниевым.

В ведомстве уточнили, что с мая 2023 года отряд штурмовиков Владимира Наниева в составе интернациональной бригады "Пятнашка" участвовал в освобождении Авдеевки. 20 января Владимир Наниев получил серьезное ранение: осколком пробило легкое. Боец перенес несколько операций.

Награждение медалью "Защитнику Отечества" производится за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при обороне Республики Южная Осетия, при защите государственной границы, при исполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни в иных обстоятельствах.