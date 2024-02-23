Комиссия по беженству Аргентины приняла документы у разыскиваемого Украиной россиянина

Игорю Чуркину уже дали предварительный документ о предоставлении убежища, сообщил его адвокат Кристиан Рубилар

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Национальная комиссия по беженству Аргентины приняла к рассмотрению документы по запросу о предоставлении защиты россиянину Игорю Чуркину, объявленному в розыск Украиной. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Кристиан Рубилар.

"Он уже был в комиссии, ему дали предварительный документ о предоставлении убежища", - сказал он.

По словам адвоката, с получением этой бумаги Чуркин уже обладает "статусом беженца". "В течение месяца должно состоять интервью", - сказал Рубилар.

1 февраля посольство России в южноамериканской стране подтвердило, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан гражданин России. Как сообщил Рубилар, Украина добивается выдачи Чуркина в связи с обвинениями в заведомо ложном сообщении о преступлении. По словам адвоката, с подачей заявления о предоставлении убежища рассмотрение дела об экстрадиции россиянина было приостановлено.