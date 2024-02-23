В РФ с 2022 года на бюджет перевели почти 2 тыс. студентов - участников СВО

В вузах было создано почти 300 структурных подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. студентов-участников СВО и 900 членов их семей перевели на бесплатную форму обучения с 2022 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Отмечается, что в вузах было создано почти 300 структурных подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками. "Государственная социальная стипендия студентам со статусом ветерана боевых действий выплачивается до конца обучения. Для участников СВО и их детей действует отдельная квота при поступлении - не менее 10% от общего объема бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вузы в РФ могут снизить стоимость обучения или дать рассрочку на оплату, покрыть разницу за счет собственных средств, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. Кроме того, вузы могут обеспечить студентов местом в общежитии в первоочередном порядке и освободить от платы за проживание либо снизить ее размер, а также предоставить материальную помощь. Размер и порядок получения материальной помощи каждый вуз определяет самостоятельно, добавили в ведомстве.

"В акции Минобрнауки России "Вузы для фронта" более 400 организаций высшего образования оказали всестороннюю помощь участникам СВО.<...> Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежь реализуют проект "Твой герой". В его рамках военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, проходят программы повышения квалификации и переподготовку. Сейчас в программе участвуют более 480 демобилизованных военнослужащих из 56 регионов", - уточнили в министерстве.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО и их дети смогут учиться в вузах по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимают их в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.