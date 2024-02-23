Салют у Петропавловской крепости завершил празднование 23 февраля в Петербурге

Фейерверк сопровождали холостые выстрелы из пушек времен ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества состоялся в Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости, передает корреспондент ТАСС. С близлежащих набережных, мостов и улиц за запуском фейерверков наблюдали тысячи жителей и гостей города.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, салют сопровождали холостые выстрелы из пушек времен Великой Отечественной войны Д-44. Расчеты батарей 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более 1 тыс. фейерверочных изделий салютными установками. По традиции каждый залп поименован и посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла. К стрельбе из артиллерийских орудий и салютных установок привлекли более 250 военнослужащих.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, начались в Петербурге с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску "Городу-Герою Ленинграду" на площади Восстания. В городе также прошли другие памятные акции. К памятникам героям Великой Отечественной войны и воинским захоронениям возлагали цветы и венки. Вечером в БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт для военнослужащих и семей участников специальной военной операции.

"Сегодня мы чтим память и проявляем уважение к нашим воинам. День защитника Отечества, как отметил наш президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами, - это народный праздник. Все мы защищаем наше Отечество: наши воины, медики, те, кто работает в оборонных цехах, строители, которые восстанавливают разрушенные регионы, добровольцы и волонтеры, а также наши семьи", - сказал Беглов перед началом концертной программы, его слова приводит пресс-служба Смольного.

Поздравление губернатора

Сообщается, что перед концертом Беглов провел встречу с участниками специальной военной операции. Он поздравил воинов с праздником и вручил им памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга".

Губернатор встретился и с военнослужащими, находящимися на лечении в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Он вручил бойцам 10 памятных знаков "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". "Это символ нашего уважения и признательности за ваш ратный труд. В любой ситуации вы, ваши родные и близкие всегда можете рассчитывать на помощь города", - сказал губернатор.

В академии Беглов также вручил памятный знак раненому бойцу Ленинградского полка Алексею с позывным Бабка.

В ноябре 2023 года в составе штурмовой группы из трех бойцов Алексей выполнял боевую задачу по захвату позиций противника. Цель была достигнута, и группа заняла оборону, но попала под артобстрел неприятеля. Один боец из группы погиб, второго эвакуировали с ранением. Алексей принял решение оборонять территорию до подхода подкрепления, несмотря на полученное ранение и невозможность передвигаться самостоятельно. У него были обморжены ноги, но Алексей в течение нескольких дней оборонял позицию. Затем он дополз до ближайшей российской позиции, где его спасли. Это уже второе ранение Алексея. За мужество, решительность и самоотверженность, проявленные в боях, он был награжден орденом Мужества.