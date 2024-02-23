Вывесивший пророссийский плакат польский фермер обвинен в призывах к войне против Польши

Прокуратура расценивает действия мужчины как "призывы к развязыванию агрессивной войны против Польши", поддержку специальной военной операции России на Украине и "пропаганду тоталитарной идеологии"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Польская прокуратура предъявила обвинения местному фермеру, вывесившему во время протестной акции на своем тракторе пророссийский плакат и флаг Советского Союза. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее сведениям, прокурор расценивает действия мужчины как "призывы к развязыванию агрессивной войны против Польши", поддержку специальной военной операции России на Украине и "пропаганду тоталитарной идеологии".

20 февраля фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Они вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы ряда крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП блокировали движение и других видов транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протестов высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

В ходе акции, как информировали польские СМИ, один из фермеров разместил на сельскохозяйственной технике на трассе A1 при выезде из деревни Гожички вблизи границы с Чехией флаг СССР и пророссийский транспарант. Плакат содержал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом "помочь разобраться с Киевом, Брюсселем", а также властями страны. Личность фермера была установлена, он был задержан, а 22 февраля вызван на допрос в следственные органы. По данным RMF FM, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой украинской сельхозпродукции, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.