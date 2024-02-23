В Махачкале к 2026 году планируют создать самый длинный в регионе пешеходный турмаршрут

Его протяженность составит 8,5 км

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Самый длинный в республике пешеходный туристический маршрут появится в Махачкале к 2026 году. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы Махачкалы Нариман Темуркаев.

"В Махачкале к 2026 году появится самый длинный в республике пешеходный туристический маршрут протяженностью 8,5 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект подразумевает объединение трех общественных пространств в единый пешеходный маршрут.

"Реализация данного проекта подразумевает объединение трех общественных пространств в единый пешеходный маршрут: набережная в микрорайоне Редукторный (после завершения II этапа благоустройства) продолжится до аллеи Героев-медиков, далее маршрут пройдет по улице Красноярской с выходом на улицу Хаджи Булача - к новому общественному пространству у берегов озера Ак-Гель", - добавил собеседник агентства.