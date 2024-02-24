В Египте считают, что Рас-эль-Хикма поможет привлечь на курорты страны больше туристов

Депутат египетского парламента Гада Али также отметила, что этот туристический город в будущем обеспечит рабочими местами миллионы египтян

КАИР, 24 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Реализация проекта туристического города Рас-эль-Хикма на египетском побережье Средиземного моря поможет Египту привлечь на свои курорты еще больше туристов, чем сейчас. Такое мнение выразила депутат египетского парламента Гада Али.

"Одной из целей данного проекта является рост числа туристов и увеличение доходов Египта от туристического сектора в ближайшем будущем", - подчеркнула она в беседе с корреспондентом ТАСС. Депутат добавила, что, помимо названных преимуществ, новый курорт обеспечит рабочими местами миллионы египтян, а также выразила мнение, что северо-западные прибрежные районы Египта представляют собой "привлекательные для инвесторов и многообещающие проекты".

Отвечая на вопрос о российских туристах, депутат египетского парламента отметила, что в данный момент не наблюдает существенного снижения спроса со стороны путешественников из РФ. "Число туристов из России немного сократилось, когда началась война в Газе, однако через некоторое время ситуация несколько успокоилась, и спрос снова вырос", - указала она, добавив, что "россиян на пляжах Египта зачастую существенно больше, чем самих египтян".

Ранее в пятницу Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали инвестиционное соглашение на сумму $35 млрд о строительстве курорта Рас-эль-Хикма. На его территории планируется возвести отели, развлекательные зоны и специализированные бизнес-кварталы. К югу намечено построить международный аэропорт. Согласно договору, подписанному между Каиром и Абу-Даби, египетская сторона получит право на 35% доходов от курорта.

Населенный пункт Рас-эль-Хикма расположен в египетской провинции Матрух на берегу Средиземного моря и известен в первую очередь тем, что именно там находился дом отдыха президентов Египта, куда в свое время приезжали в отпуск Анвар Садат (президент Египта в период с 1970 по 1981 год) и Хосни Мубарак (находился у власти с 1981 по 2011 год). В 2020 году действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ, предусматривавший значительное расширение площади города и преобразование его в полноценный туристический объект. После этого египетские власти начали активную работу над улучшением местной инфраструктуры. Так, в настоящий момент строится новое шоссе, которое соединит Каир с северными районами на средиземноморском побережье и при этом существенно сократит время в пути. Общая протяженность пляжей в районе Рас-эль-Хикма составляет не менее 50 км, а в самом регионе, по словам руководства Египта, расположено множество исторических объектов, которые также могут представлять интерес для туристов.