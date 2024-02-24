Умерла журналист Алла Лосина

Ей было 66 лет

ТАСС, 23 февраля. Известный саратовский журналист, депутат Саратовской областной в 2007-2022 годах Алевтина (Алла) Лосина умерла на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба губернатора.

"Сегодня стало известно, что на 67-м году жизни скончалась журналист и заслуженный работник культуры Алевтина Вальтеровна Лосина. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По словам Бусаргина, тележурналист Алла Лосина, депутат нескольких созывов регионального парламента, всегда отличалась исключительным профессионализмом, принципиальностью, порядочностью и преданностью избранному делу. "Ее репортажи заслужили любовь зрителей, а созидательная деятельность - глубокое уважение. Светлая память", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как сообщается в Telegram-канале ГТРК "Саратов", Алла Лосина родилась 1 декабря 1957 года в городе Сатке Челябинской области. С отличием окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. В декабре 1982 года Алла Лосина пришла на ГТРК "Саратов", где проработала до 2007 года, была редактором, ведущей телепрограмм, специальным корреспондентом.

"Коллеги знали Аллу Вальтеровну как сильного, волевого, но в то же время доброго, отзывчивого человека. Для младшего поколения она была примером профессионализма и образованности. Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим!" - говорится в сообщении.

Алла Лосина была депутатом Саратовской областной думы в 2007-2022 годах, возглавляла комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике и комиссию по почетным званиям Саратовской области.