NY Post: у расследовавшей дело сына Байдена журналистки изъяли ноутбук с ее данными

Газета назвала этот инцидент "беспрецедентным арестом личных файлов"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Журналистка Кэтрин Херридж, уволенная с американского телеканал CBS News, получила уведомление об изъятии бывшим работодателем ее ноутбука с данными и файлами, содержащими сведения о конфиденциальных источниках информации. Об этом сообщает газета New York Post.

Данные журналистки могут, в частности, касаться информации о подготовке ею материалов о сыне американского президента Хантере Байдене. Издание называет инцидент "беспрецедентным арестом личных файлов".

Увольнение Херридж "ошеломило коллег", но решение телеканала изъять ее личные материалы и рабочий ноутбук "потрясло многих журналистов" в США.