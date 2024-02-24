Илон Маск обвинил нейросеть Google в "безумном расистском" программировании

По словам предпринимателя, один из руководителей компании сообщил ему, что они "принимают немедленные меры, чтобы исправить расовую и гендерную предвзятость Gemini"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Илон Маск заявил о "безумном расистском" программировании в компании Google из-за ситуации с нейросетью Gemini.

"Рад, что Google переиграл с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех", - написал он в пятницу в X (ранее Twitter).

Позднее Маск также сообщил, что говорил с одним из руководителей Google "целый час". "Он заверил меня, что они принимают немедленные меры, чтобы исправить расовую и гендерную предвзятость Gemini", - отметил предприниматель.

Ранее сообщалось, что нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, например меняла цвет кожи викингам или германским солдатам времен Второй мировой войны.