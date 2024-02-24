Делегации РФ и Кубы возложили цветы к могилам советских воинов в День защитника Отечества

В церемонии также участвовали представители ВС Кубы, послы Белоруссии и Азербайджана

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Делегация посольства РФ на Кубе возложила в пятницу цветы к Мемориалу советского воина-интернационалиста в предместьях Гаваны в память о советских гражданах, помогавших карибской стране, и по случаю Дня защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС.

Возглавил делегацию посол России в Гаване Виктор Коронелли. В церемонии приняли участие представители ВС Кубы, послы Белоруссии, Азербайджана и члены аккредитованного на острове военно-дипломатического корпуса.

Центральной частью церемонии стало возложение цветов к Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе. Солдаты почетного караула установили у мемориала венки, после чего представители стран оставили по цветку на каждой могиле советских воинов. В ходе церемонии также была открыта памятная табличка в честь летчика-инструктора майора Сергея Климентьева, погибшего на Кубе во время учебного полета на МиГ-23 в 1989 году.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота". Кубинское телевидение также не обошло вниманием важную дату - в выпусках новостей в четверг показывались кадры хроники создания и боев Красной армии и подчеркивалась ее роль в освобождении Европы от фашизма.

Памятник советскому воину в Гаване

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.

В 2020 году на территории мемориала был установлен памятник генералу Иссе Плиеву (1903-1979), который в дни Карибского кризиса возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе. Также была открыта памятная доска экипажу советского разведывательного самолета Ту-95РЦ, который вылетел с Кубы 4 августа 1976 года и потерпел крушение в Карибском море при исполнении боевого задания.