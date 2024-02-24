В фонде "Защитники Отечества" сообщили о помощи в реабилитации 1,8 тыс. ветеранов СВО

Председатель фонда Анна Цивилева рассказала, что демобилизованные бойцы получили современные протезы и технические средства реабилитации

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" помог 1,8 тыс. ветеранов СВО получить современные протезы и технические средства реабилитации. Об этом сообщила ТАСС председатель фонда Анна Цивилева.

"Одним из первоочередных вопросов для "Защитников Отечества" является оказание медицинской помощи и реабилитации. Более 1,8 тыс. ветеранов СВО получили благодаря фонду современные протезы и технические средства реабилитации. Мы придерживаемся позиции, что мало дать героям протезы, нужно научить ими пользоваться, сейчас мы сотрудничаем с ведущими реабилитационными и исследовательскими центрами, медицинскими организациями. Во ФГУП "ЦИТО" Минпромторга России бойцы проходят непрерывную систему реабилитации - от изготовления самого протеза до последующей адаптации к нему", - сказала она.

Цивилева добавила, что в Донбассе и Новороссии разработан проект по обеспечению ветеранов СВО, получивших инвалидность, высокофункциональными протезами для занятий адаптивной физической культурой и спортом. Так, уже в первом квартале 2024 года протезирование пройдут 60 человек.

Сейчас в филиалах фонда работают более 3,5 тыс. координаторов. Среди них более 100 членов семей погибших защитников, а также почти 300 ветеранов спецоперации и других локальный войн и конфликтов. За время работы фонд получил 740 тыс. обращений от ветеранов СВО и семей погибших, из них 630 тыс. решено положительно, остальные еще находятся в процессе рассмотрения. "Защитники Отечества" заключили соглашения более чем с 40 разными ведомствами, службами, медицинскими и некоммерческими организациями.

"Нам удалось решить очень много вопросов, касающихся помощи ветеранам СВО и их семьям. Но, к сожалению, ряд проблем не решить без изменений законодательства, поддержки правительства, отдельных министерств и ведомств. Например, сейчас мы обсуждаем с Минздравом России необходимость проведения для героев углубленной комплексной диспансеризации во всех регионах страны. Это нужно делать в каждом регионе ежегодно в течение трех лет после демобилизации", - поделилась председатель фонда.

Расширение полномочий

В начале февраля президент РФ Владимир Путин расширил функции "Защитников Отечества". Теперь фонд сможет за свой счет доплачивать ветеранам СВО для приобретения высокотехнологичных протезов. Раньше в его задачи входило только помогать ветеранам получить электронный сертификат в Социальном фонде России, и сама организация финансово в этом не могла участвовать.

Также Цивилева отметила, что теперь благодаря возможности взаимодействия с благотворительными организациями фонд начнет помогать по более широкому перечню обращений, которые напрямую не входят в полномочия фонда, но касаются благополучия героев. "Например, после возвращения домой некоторым ветеранам необходима имплантация зубов. Если такие запросы будут поступать в филиалы, то мы будем их рассматривать и принимать решения о перечислении средств от пожертвований в благотворительные организации для их решения", - пояснила она.

По ее словам, также фонд начнет вести мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки и услуг.

Цивилева уточнила, что сейчас фонд работает над созданием единой модели комплексной реабилитации бойцов. Кроме того, "Защитники Отечества" запустили проект по адаптации жилья демобилизованных бойцов с ограниченными возможностями здоровья за счет средств фонда, программа распространяется на все регионы страны. Первые квартиры для ветеранов СВО уже обустроены в Московской области. В рамках программы в домах героев заменяют дверные блоки, устанавливают систему "умный дом", специализированную кухонную мебель, адаптированную сантехнику и столы с возможностью изменения высоты рабочей поверхности.

"Сейчас фонд формирует новый уровень стандартов помощи, который на ближайшие годы не только станет ориентиром развития для перечисленных отраслей, но также распространится на все остальные категории, требующие социальной и медицинской помощи", - подытожила она.