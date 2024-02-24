24 февраля, 00:13

Опрос показал, что более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

Александр Казаков/ ТАСС
© Александр Казаков/ ТАСС

О своем доверии президенту РФ заявил 81% респондентов, следует из данных фонда "Общественное мнение"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 82% опрошенных россиян дают положительную оценку работе президента РФ Владимира Путина.

Читайте также
ВЦИОМ: Путин набрал бы почти 80% голосов, если бы выборы прошли сейчасБолее 80% опрошенных россиян готовы пойти на выборы президента

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно материалам исследования, 82% респондентов отметили, что оценивают деятельность Владимира Путина положительно. Доверяют президенту около 81% опрошенных.

Опрос проведен 16-18 февраля 2024 года среди граждан РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 регионов страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия