Губернатор Калифорнии сообщил, что в конце лета в штат вернутся панды из Китая

Их планируют поселить в зоопарке Сан-Диего

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Калифорния станет первым американским штатом, в который Китай вернет пару больших панд. Об этом заявил в пятницу губернатор штата Гэвин Ньюсом.

"У Калифорнии и Китая глубокие культурные и экономические связи, и мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать этих потрясающих медведей", - говорится в заявлении Ньюсома, опубликованном на его сайте.

Панды прибудут в Калифорнию в конце лета. Их планируют поселить в зоопарке города Сан-Диего.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 16 ноября сообщил, что США будут рады, если Китай примет решение вернуть панд в американские зоопарки. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность подумать о возвращении некоторых из них в США.

В ноябре 2023 года большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи были доставлены в аэропорт города Чэнду на юго-западе китайской провинции Сычуань. После этого в США больше не осталось ни одного бамбукового медведя. Мэй Сян и Тянь Тянь были переданы в Соединенные Штаты 23 года назад, у них появились четыре детеныша. Три из них были доставлены в Китай ранее.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют дипломатией панд. В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до 2 тыс.