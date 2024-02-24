Взятые в плен в Авдеевке военные ВСУ отметили нормальные условия содержания

Всем пленным военнослужащим при необходимости оказывают медицинскую помощь, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Украинский военнопленный Андрей Бабурин, сдавшийся в Авдеевке, отметил нормальные условия содержания. Видео с его комментарием распространило Минобороны России.

Как уточнили в Минобороны России, это одна из групп, состоящая из нескольких десятков военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен российским штурмовым подразделениям при освобождении Авдеевки. Пленные распределены и находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции. В каждом из центров содержится по несколько десятков военнослужащих ВСУ.

"Отошли войска, и потом поступил приказ [отходить] - нормально для Украины. <...> Если бы на день раньше был бы указ - может, больше пацанов бы в живых осталось. Нас бросили как "приманку" для того, чтобы на нас максимальное количество "хищных рыбок" сплылось, а те, кому надо, - поуходили по сторонам, - говорит он. - Отношение действительно нормальное, адекватное, санитария соблюдена. Питание - нормально. Никто не издевается".

Всем пленным военнослужащим в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь. Организовано трехразовое горячее питание.

Пленный Юрий Петров рассказал, что хотел бы вернуться домой. По его словам, командование их обманывало, что им не предстоит служить на переднем крае обороны. Петров отмечает, что в подразделениях много отказников, которые не исполняют приказы командиров и не соглашаются идти на передовые позиции на верную смерть и предпочитают сесть в тюрьму за дезертирство, чем бесцельно погибнуть на поле боя.

"Не идите воевать! Делайте все, чтобы не идти воевать! - обратился Петров к своим соотечественникам. - Пускай сажают в тюрьму, но не идите воевать!".