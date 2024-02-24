В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 1-3 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до минус 1 градуса.

Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/c. Атмосферное давление - около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 3 градуса.