Фермеры Индии приостановили марш протеста на Нью-Дели до 29 февраля

Один из лидеров протестующих Сарван Сингх Пандер сообщил, что сначала должно быть заведено дело на тех, кто виноват в смерти 22-летнего агрария Шубкарана Сингха Сангрура в ходе столкновений с полицией

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Фермеры в Индии объявили о приостановке марша протеста на Нью-Дели до 29 февраля, поскольку намерены сначала добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников полиции, убивших молодого агрария. Об этом сообщил журналистам один из лидеров протестующих Сарван Сингх Пандер.

"Дело должно быть заведено на тех, кто несет ответственность за эту смерть. Мы не будем кремировать этого юношу, пока не добьемся справедливости. Должна быть подана жалоба на полицию Харьяны и военизированные формирования [полиции], которые стреляли в него", - приводит слова Пандера информационное агентство ANI.

22-летний Шубкаран Сингх Сангрур погиб в ходе столкновений с полицией на границе штатов Пенджаб и Харьяна 21 февраля. На прошлой неделе тысячи фермеров начали марш протеста в Нью-Дели, но были остановлены примерно в 200 км к северу от города, органы безопасности применили против них водометы и слезоточивый газ.

Фермеры добиваются принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, власти заявили, что готовы закупать по таким расценкам только кукурузу, хлопок и бобовые. Протестующие требуют распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры, внедрить комплексное страхование урожая для лучшего управления рисками и ввести пенсионное обеспечение сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет (сейчас не все крестьяне имеют пенсии), причем в размере не менее 10 тыс. рупий (порядка $120). Крестьяне также хотят облегчения долгового бремени, правительственной компенсации их долгов банкам, снижения некоторых налогов, выхода Индии из режима ВТО. Власти считают многие требования абсолютно неприемлемыми и невыполнимыми.