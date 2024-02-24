В Париже на открывшемся сельхозсалоне произошла потасовка между фермерами и охранниками

Аграрии скандируют лозунги с требованиям мер поддержки и критикой действующей власти

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа радикально настроенных фермеров проникла в павильоны Международного сельскохозяйственного салона в пригороде Парижа, на открытие которого приехал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, аграрии подрались с сотрудниками, обеспечивающими безопасность салона, и начали бросать в них яйца. На помощь охранникам прибыли усиленные наряды полиции. Фермеры скандируют лозунги с требованиям мер поддержки и критикой действующей власти. Некоторые участники акций протеста прибыли к месту проведения салона накануне и провели ночь в палатках и тракторах.

В пятницу Макрон отказался от ранее заявленного намерения провести открытые дебаты с фермерам в первый день работы салона.

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Габриэль Атталь огласил несколько предложений о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники.