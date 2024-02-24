В Анкаре в годовщину СВО при участии посла МИД РФ откроется выставка о преступлениях Киева

Посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что будут представлены работы из двух его недавних поездок по прифронтовой зоне в ЛНР и ДНР, в которых с ним вместе были и фотокорреспонденты ТАСС

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Мероприятие "10-летие бесконечной трагедии", приуроченное к 10-й годовщине госпереворота на Украине и 2-й годовщине начала специальной военной операции России, состоится в турецкой столице в субботу вечером на площадке Русского дома. Как рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, откроется выставка "Фотосвидетельства военных преступлений, совершенных киевским режимом", подготовленная совместно с агентством ТАСС.

"Выставка проходит при активном содействии Россотрудничества в Анкаре. В нее вошло более 40 фотографий, большинство из которых - это неприкрытые и неретушированные свидетельства действий киевского режима на прифронтовых территориях. На стендах отражение всех основных громких преступлений киевских боевиков последних месяцев. Это и Лисичанск, и Донецк, и Белгород. Разрушенные объекты и пострадавшие мирные жители в Кременной, Горловке, Донецке и на многих других территориях", - сказал посол.

Мирошник пояснил, что будут представлены работы из двух его недавних поездок по прифронтовой зоне в ЛНР и ДНР, в которых с ним вместе были и фотокорреспонденты ТАСС. "Помимо выставки будет организована и панельная дискуссия, которая призвана продемонстрировать турецкому зрителю, что Россия не развязывала эту войну, она пришла ее закончить. Потоку лжи, организованному заказчиками трагедии на Украине, мы противопоставляем правду без прикрас и трактовок. Ту самую, которую так не нравится показывать западникам", - подчеркнул Мирошник.

Он также добавил, что российская сторона уже "начала получать поток угроз и ругани со стороны украинских марионеток и их приспешников, что говорит о важности проведения таких мероприятий за рубежом".

В рамках мероприятия посетителям покажут фильм "Майдан: поворот на войну" о госперевороте и последовавших за ним событиях на территориях ДНР и ЛНР. Также публике представят фильм "Солнцепек" режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума.

Ожидается, что мероприятие посетят представители турецких общественных организаций, журналисты, представители руководства вузов и студенты. С российской стороны вместе с Мирошником будет участвовать посол РФ в Турции Алексей Ерхов.