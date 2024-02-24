В Якутии в октябре пройдет второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе допустил, что соревнования могут стать международными

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Второй турнир по стрельбе на дальние дистанции запланирован в Якутии в октябре этого года. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Хочу сказать, что, на мой взгляд, турнир удался. <...> Мы уже думаем и над следующим турниром. Это пока мысль, но мы не хотим уходить в 2025 год. [Глава Якутии] Айсен Сергеевич [Николаев] нам сказал, что самая хорошая погода здесь в октябре. Поэтому идеи такие - октябрь 2024 года", - сообщил Трутнев, выступая на закрытии первого турнира.

Он допустил, что турнир по стрельбе может стать международным. "Я исхожу из того, что все наши друзья, все те страны, которые вместе с нами продолжают работать, продолжают общаться, продолжают вместе развиваться, будут желанными гостями на таком турнире", - сказал Трутнев.

Первый всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции открылся 23 февраля на учебно-тренировочном полигоне "Сулус" близ Якутска и посвящен памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова (1908-1968). Как отмечали региональные власти, полигон является уникальным по оснащению и условиям, которые созданы для высокоточной стрельбы.

"Это не такое событие, что мы провели его и забыли. <...> Польза будет, когда мы будем делать это регулярно, когда ребята будут знать, что сегодня надо готовиться уже к турниру. <...> Поэтому будем вместе готовиться и учиться", - отметил он.

Развитие полигона

"Мне кажется, что лучшего полигона на сегодня в России нет. Полигон действительно сделан так, что на нем можно работать без перерывов, - добавил Трутнев. - Днем и ночью он позволяет и тренироваться, и готовить стрелков высочайшего класса, и проводить замечательные соревнования".

Как пояснил глава Якутии, на полигоне организуют подготовку военнослужащих, спортсменов, тех, кто профессионально занимается стрельбой на дальних дистанциях. "Появление такого полигона у нас в Якутии благодаря решению Юрия Петровича [Трутнева] позволит нам более активно возрождать традиции нашего снайперского искусства, нашей стрельбы на дальних расстояниях, которая всегда была присуща якутянам и, конечно, будет позволять нам более активно работать и в области патриотического воспитания нашей молодежи", - сказал он.