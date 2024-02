В Токио из-за угрозы теракта закрыли парк развлечений Hello Kitty

Деньги за билеты всем посетителям вернут в ближайшее время

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Тематический парк развлечений Hello Kitty в Токио был закрыт из-за угрозы теракта. Об этом объявила компания - оператор парка на своем сайте.

Отмечается, что в субботу администрация парка получила электронное письмо, в котором говорилось об угрозе террористического акта. В этой связи было принято решение полностью закрыть парк на день. Подчеркивается, что деньги за билеты всем посетителям вернут в ближайшее время.

На месте работают правоохранители.

Популярный образ Hello Kitty придумал в 1960-х годах владелец компании Sanrio Синтаро Цудзи. Внешне персонаж похож на упрощенное изображение маленькой белой кошки, с которой Hello Kitty долгие годы и ассоциировали ее поклонники. Однако в 2014 году представители компании выступили с заявлением - оказалось, что известный персонаж - это маленькая девочка. Позднее они разъяснили, что Hello Kitty лучше обозначать специальным японским термином "гидзинка", который можно перевести как "антропоморфный персонаж". Бренд Hello Kitty приносит компании ежегодно сотни миллионов долларов, по всему миру продаются различные товары с этим изображением. Тематический парк развлечений в Токио был открыт в 1990 году.