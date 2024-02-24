Филиал фонда "Защитники Отечества" в ДНР принял более 33 тыс. обращений

Руководитель филиала Марина Соловарова отметила, что получение статуса и удостоверения ветерана боевых действий является одним из наиболее частых запросов

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Почти 9 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) обратились за помощью в филиал фонда "Защитники Отечества" в регионе с июня 2023 года. Об этом ТАСС сообщила руководитель филиала Марина Соловарова.

"С начала работы филиал принял порядка 33 тыс. обращений по различным вопросам от почти 9 тыс. подопечных - ветеранов и членов семей погибших военнослужащих, за каждым из которых закреплен социальный координатор, призванный оказывать персональное сопровождение и поддержку. Каждое обращение рассматривается индивидуально, и филиал ищет возможности реагировать на острые потребности обратившихся за помощь людей", - сказала Соловарова.

Она добавила, что в числе наиболее частых - вопрос получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий (ВБД). Число таких обращений растет. "Поток обращений по вопросу установления статуса ветерана боевых действий только увеличивается, что вполне закономерно. Сказывается расширение географии филиала - у нас уже 34 площадки на территории республики. Кроме того, все больше людей информированы о направлениях работы филиала. И нельзя не отметить тот факт, что боевые действия в регионе идут уже почти без малого 10 лет, и количество ветеранов только увеличивается", - пояснила собеседница агентства.

Ранее Соловарова сообщила ТАСС, что филиал помог получить удостоверения ВБД около 2 тыс. жителей республики. Филиал фонда в ДНР открыт 31 мая 2023 года, на следующий день начался прием обращений.