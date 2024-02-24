Полиция начала задерживать радикальных фермеров на открывшемся в Париже сельхозсалоне

Стычки между радикалами и правоохранителями продолжаются в других павильонах форума

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Полицейские начали задерживать нарушителей порядка на открывшемся в пригороде Парижа Международном сельскохозяйственном салоне, передает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее в павильоны салона, на открытие которого прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, прорвалась группа радикально настроенных фермеров и устроила потасовку с сотрудниками форума. На место оперативно прибыли усиленные наряды полиции в защитной экипировке.

Сотрудники охраны увели как минимум одного задержанного. После стычки, в ходе которой нарушители порядка повалили стену одного из стендов, пострадавшего полицейского увели сослуживцы. Стычки между радикалами и стражами порядка продолжаются в других павильонах форума.

"Мы просим мер поддержки, а власти вместо этого направляют полицию, - заявил представитель фермеров Патрик Легра. - Это драматичные события для всех аграриев".

23 февраля Макрон отказался от ранее заявленного намерения провести открытые дебаты с фермерами в первый день работы салона.

Протест аграриев

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Габриэль Атталь огласил несколько предложений о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники.