Голикова заявила, что 64% взрослого населения РФ охватили профосмотрами в 2023 году

Вице-премьер РФ отметила, что из 1,2 млн детей в РФ 98% прошли неонатальный скрининг новорожденных

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Профилактическими медицинскими осмотрами в 2023 году в России охватили 64% взрослого населения. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Тематический день "Здоровье" Форума национальных достижений проходит на выставке "Россия" 24 февраля.

"Профилактическими медицинскими осмотрами за последний год у нас было охвачено 64% взрослого населения, 96% детей от 0 до 17 лет, и 95% - это репродуктивное здоровье от 15 до 17 лет. Нам удалось в процессе профилактических осмотров за последний год выявить в 1,8 раза больше людей, которые страдают онкологическими заболеваниями, в 1,4 раза - сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 1,8 раза - сахарным диабетом", - сказала она на пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Голикова отметила, что из 1,2 млн детей в РФ 98% прошли неонатальный скрининг новорожденных. "Практически 23 тыс. детишек, мы увидели, что у них есть риск развития заболеваний. У 713 детей выявлены заболевания", - уточнила она.

По ее словам, за два года реализации инициативы социально-экономического развития по медицинской реабилитации в России количество учреждений, которые оснащены современным реабилитационным оборудованием, составило 700. "За счет того, что мы расширили возможности реабилитации <...>, количество граждан, которые прошли реабилитацию, увеличилось за последние два года в два раза и составило 2,5 млн наших граждан", - добавила она.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.