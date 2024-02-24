Пушилин приехал в Авдеевку для оценки ситуации в городе

Глава ДНР добавил, что подробнее о планах восстановления города расскажет позднее

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку, чтобы оценить гуманитарную и оперативную обстановку и определить дальнейший план действий.

"Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много. Надо принимать решения, давать предварительную информацию", - сказал Пушилин на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что подробнее о планах восстановления города расскажет позднее.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии.