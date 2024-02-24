В Плимуте обезвредили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны

В Минобороны королевства подтвердили, что 500-килограммовый боеприпас, изготовленный более 80 лет назад, погрузили на баржу и подорвали в море на глубине около 15 м

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Британские военные в пятницу вечером осуществили контролируемый подрыв немецкой авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в английском портовом городе Плимут. Как подтвердили в субботу в Минобороны королевства, 500-килограммовый боеприпас, изготовленный более 80 лет назад, погрузили на баржу и подорвали в море на глубине около 15 м.

"Хочу выразить благодарность всем военнослужащим, участвовавшим в этой сложнейшей операции и работавшим днем и ночью, чтобы обеспечить безопасность людей и свести риск к минимуму", - заявил глава оборонного ведомства страны Грант Шэппс. Он также поблагодарил за "терпение и сотрудничество" жителей Плимута.

Неразорвавшуюся бомбу, погребенную под полуметром земли, нашел 19 февраля местный житель, помогавший дочери заложить фундамент под пристройку в саду ее дома. Жителям близлежащих домов пришлось эвакуироваться, а затем диаметр оцепленной полицией зоны, на которую распространялось распоряжение об эвакуации, расширили до 300 м.

Дополнительные меры безопасности были приняты 23 февраля вдоль всего 3-километрового маршрута, по которому опасный груз везли в городскую гавань. По данным Би-би-си, в связи с большой мощностью и необходимостью транспортировки бомбы, которую было слишком рискованно обезвреживать на месте, распоряжения об эвакуации затронули 10 тыс. жителей города. Часть из них не могла вернуться домой на протяжении трех суток. Как подчеркнули в Минобороны королевства, для страны это стало "одной из крупнейших операций по эвакуации населения в мирное время".