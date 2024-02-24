На ВДНХ пройдет фестиваль "Работа без стресса"

В программу мероприятия вошли тренинги, лекции и индивидуальные встречи с психологами, которые помогут горожанам выйти из некомфортных ситуаций на работе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Работа без стресса" пройдет на ВДНХ в Москве 2 марта, гости смогут посетить лекции экспертов и встретиться с психологами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москвичей приглашают на фестиваль "Работа без стресса". Он пройдет 2 марта с 10:30 до 17:00 в павильоне "Цифра. Техноград" на ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 320). В программе - тренинги, лекции и индивидуальные встречи с психологами, которые помогут горожанам выйти из некомфортных ситуаций на работе, сохранить мотивацию и не допустить профессиональное выгорание. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке соберутся десять экспертов - это психологи, карьерные консультанты и бизнес-тренеры. Они помогут разобраться в актуальных вопросах развития карьеры и профессионального роста, проработать стрессовые ситуации на рабочем месте, избежать профессионального выгорания, восстановить энергию и силы, повысить самооценку и укрепить уверенность в себе.

Фестиваль откроется в 11:00 мск практикумом на тему профессионального выгорания. Слушатели узнают, почему чаще всего специалисты теряют интерес к работе, как справляться с высокой нагрузкой и есть ли способ борьбы с несправедливым отношением со стороны коллег и руководства. Затем запланирована серия интерактивных лекций, посвященных конфликтам на работе, стратегиям выхода из них, причинам смены карьерного направления, восстановлению психологического баланса после увольнения и подготовке к собеседованию.

"Параллельно будут идти индивидуальные консультации. Для личной встречи с экспертом нужно оформить бесплатный билет на стойке регистрации до начала фестиваля (с 10:30 до 11:00 мск). Количество мест ограниченно. Тем, кто хочет задать вопрос по поводу самореализации, достижения целей, ограничивающих убеждений и развития личностных качеств, будут помогать карьерные коучи Наталья Прахова, Ольга Сухарева и Оксана Ястребова", - добавляется в материале.