Уроженцы Якутии победили на всероссийском турнире по стрельбе на дальние дистанции

Победителей объявили на учебно-тренировочном полигоне, где прошел турнир

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Уроженцы Якутии стали одними из победителей первого всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, который состоялся в Якутске. Победителей объявили на учебно-тренировочном полигоне, где прошел турнир, передает корреспондент ТАСС.

23-24 февраля прошел первый всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова (1908-1968). В ходе турнира состоялись квалификационный этап, следом стрельба в два блока - в дневное и ночное время. Занявшие первое место в блоках получили пикап Mitsubishi L200, второе место - квадроцикл якутского производства "Сокол", третье место - сертификат на сумму в 500 тыс. рублей.

Победителями этапа "День" стали уроженцы Якутии - снайпер Сергей Яковлев и корректировщик Василий Яковлев, победителями этапа "Ночь" - участники с позывными Ридик и Физрук. Вторые места на обоих этапах завоевали участники Дмитрий Радченко и Сергей Кириченко. Третье место на этапе "Ночь" присуждено участникам с позывными Физрук и Ридик, на этапе "День" - участники с позывными Добрый и Кедр.

Кроме того, обладателем спецприза "За уникальный выстрел" - винтовки Raptor - стал якутянин Егор Гаврильев, который с первого выстрела попал в цель на дистанции 1 тыс. м с обычным карабином "Тигр". Приз зрительских симпатий получила представительница Якутии Гульнара Иванова, ей вручили хронограф.

"Скажу честно, я с уважением отношусь ко всем, кто сегодня работал, я надеюсь, что мы не раз с вами встретимся, но я доволен тем, что приз за первое место с результатом в 2 тыс. м остается в Якутии. Это говорит о том, что здесь остались искры таланта легендарных снайперов Великой Отечественной войны, осталось желание. И это значит, что этот пласт замечательных стрелков будет расти, значит, мы все вместе будем сильней", - сказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Как отмечал глава Якутии Айсен Николаев, в республике уважают и продолжают традиции якутских снайперов. В годы Великой Отечественной войны десять лучших снайперов из Якутии уничтожили около 2,5 тыс. фашистов.

О Герое Советского Союза

Охлопков родом из Якутии, снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.