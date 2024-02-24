"Неоценимый вклад в реформирование права". Соболезнования в связи со смертью Лебедева

24 февраля стало известно о смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на 81-м году жизни.

Соболезнования выразил президент России Владимир Путин, а также политические и общественные деятели.

"Человек высочайшего профессионального уровня"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отметив, что это был человек высочайшего профессионального уровня, который внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения.

"Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства. Долгие годы возглавляя судебные органы, Верховный суд, работая как ученый-юрист, Вячеслав Михайлович внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения и в то же время в сохранение его корневых, неразрывных связей с ключевыми традициями российской юриспруденции, российского правосудия", - приводятся слова спикера Совфеда в Telegram-канале палаты.

По словам Матвиенко, Лебедев был настоящим патриотом, пользовался непререкаемым авторитетом в среде юристов и глубоким уважением всех, кому довелось с ним работать или общаться. "То, что Вячеслав Михайлович - кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", справедливо подчеркивает высокую оценку его личного вклада в укрепление России как современного правового государства, опирающегося на общественный договор и гуманистические ценности. Уверена, что долгую и добрую память о Вячеславе Михайловиче сохранят многие поколения отечественных юристов", - отметила председатель верхней палаты парламента.

"Тяжелый удар"

Адвокат Генри Резник назвал смерть Лебедева тяжелым личным ударом.

"Я не в состоянии, для меня это очень тяжелый личный удар. Это был человек, с которым я бок о бок 40 лет...", - сказал Резник.

В свою очередь адвокат Дмитрий Аграновский сообщил, что Лебедев был профессионалов высочайшего уровня, будет непросто найти ему достойную замену.

"Ушла целая эпоха. Я занимался ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - прим. ТАСС), часто приходилось наблюдать, как работает Верховный суд и Вячеслав Михайлович. Он был профессионалом высочайшего уровня, организовано все было на высшем уровне в работе как с адвокатами, так и с подсудимыми. На него легла вся тяжесть переходного периода, им практически был отстроен весь механизм после 1990-х, когда все было разрушено. Очень жаль, потому что, когда люди долго работают, ты их воспринимаешь уже как данность. Надеюсь, будет достойная замена, хотя это будет непросто, он держал планку. [Выражаю] соболезнование его родным", - сказала адвокат.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также выразил соболезнования близким Лебедева и Верховному суду РФ. Он подчеркнул, что председатель ВС РФ "был выдающимся российским юристом, создателем системы современного российского правосудия". "Вечная ему память", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Выступал за гуманизацию правосудия"

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина от всего адвокатского сообщества передала слова соболезнования и скорби в связи с уходом из жизни Лебедева.

"Вячеслав Михайлович последовательно выступал за гуманизацию правосудия, а также за расширение компетенции суда присяжных. Адвокатское сообщество всегда поддерживало его в этих инициативах. Его выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка были оценены высокими государственными наградами и уважением коллег", - сказала она.

В последние годы российская судебная система столкнулась со сложнейшими вызовами, преодолеть которые удалось во многом именно благодаря профессиональным и личным качествам Вячеслава Михайловича, отметила Володина.

Федеральная палата адвокатов РФ скорбит в связи с уходом из жизни Вячеслава Лебедева и приносит глубокие соболезнования его родным и близким, а также друзьям и коллегам.

"Вклад в укрепление основ правового государства"

Ассоциация юристов России (АЮР) выразила глубокие соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ и заявила, что продолжит реализацию инициированных им проектов, в том числе направленных на гуманизацию и гармонизацию уголовного закона, сообщили в пресс-службе АЮР.

"Выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной. Уход из жизни Вячеслава Михайловича стал для всех нас большим потрясением и невосполнимой утратой. Вячеслав Михайлович на протяжении долгих лет своей деятельности проявил огромные профессиональные качества, мудрость в принятии решений, твердость в определении правовой позиции", - привели в пресс-службе слова председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Он отметил, что своей плодотворной и добросовестной работой Лебедев внес значительный вклад в укрепление основ правового государства, именно благодаря ему в РФ выстроена эффективная судебная система.

"Возглавляя ВС РФ, Вячеслав Михайлович сумел создать авторитетный судебный орган, который принимает взвешенные и справедливые решения, положительно влияющие на качество рассмотрения дел нижестоящими судами. Ассоциация юристов России обязательно продолжит реализацию проектов, инициированных Вячеславом Михайловичем, в том числе особое внимание мы уделим инициативам, направленным на гуманизацию и гармонизацию уголовного закона. Добрая память о Вячеславе Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", - добавил Груздев.